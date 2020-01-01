Работа на передовой Общественные приёмные председателя «Единой России» совершенствуют систему взаимодействия с населением Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия"

Обмен передовым опытом и лучшими практиками в работе с обращениями граждан стали основными темами обучающего семинара для руководителей региональных общественных приёмных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в городах Приволжского и Уральского федеральных округов, который 14–15 мая прошел в Перми.

Как отметила руководитель аппарата председателя «Единой России», председатель комиссии президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, на протяжении 13 лет работа приёмных постоянно совершенствовалась. «Это тот институт, куда жители обращаются в любой ситуации. Не случайно в прошлом году на базе общественных приёмных были открыты волонтёрские центры», — напомнила Жанна Одинцова.

Сотрудники приёмных «каждый день находятся на передовой», заявил врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин. А сейчас наступает время, когда их роль возрастает ещё больше. «В этом году на общественные приёмные возложена большая ответственность, — пояснил Дмитрий Кобылкин. — Приёмные уже сейчас ведут работу по сбору предложений с граждан в «народную» программу партии. Этому надо уделить особое внимание».

Кстати, Пермь выбрана местом проведения семинара не случайно: региональная общественная приёмная (РОП) Пермского края является одной из лучших в России. Как пояснила на семинаре замруководителя РОП Елена Савельева, сегодня это — ресурсный центр, где жителям помогают комплексно решать вопросы в режиме «единого окна». По сравнению с 2019 годом количество обращений возросло в семь раз.

Фото: пресс-служба Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия"

Активное внедрение цифровых инструментов в работу с обращениями граждан позволило оперативно ответить на вызовы 2020 года: приёмная смогла быстро перейти в онлайн-общение. Таким образом, за прошлый год помощь получили более 88 тыс. жителей Пермского края, в том числе за счёт открытого на площадке приёмной регионального волонтёрского центра «Единой России». В прошлом году более активно был задействован такой инструмент, как разъяснительные вебинары. Пермская приёмная стали использовать их первой в стране. В пандемию в сотрудничестве с министерствами с их помощью оперативно доводилась информацию обо всех мерах поддержки граждан, предусмотренных на уровне Федерации и региона. Вебинары позволяют действовать на опережение, чтобы снимать массу вопросов жителей.

Кстати, перед началом работы семинара Дмитрий Кобылкин и руководитель пермской приёмной Александр Бойченко вручили благодарности за активную работу с населением от имени Дмитрия Медведева представителям местных общественных приёмных Губахинского ГО, а также Мотовилихинского и Индустриального районов краевой столицы.

Большой блок на семинаре был посвящён взаимодействию региональной приёмной с органами государственной власти. Глава Минсоцразвития Павел Фокин рассказал о механизмах взаимодействия ведомства и приёмной в рамках работы службы социальных участковых. В период пандемии добровольцы волонтёрского центра выявили 149 одиноких пожилых людей, которые нуждались в постоянной посторонней помощи. Эта информация оперативно передавалась соцучастковым.

С докладом о внедрении бережливых технологий в медицине выступил первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнёв. Министр информационного развития и связи Петр Шиловских рассказал о развитии в регионе информационных технологий, в том числе и о цифровизации государственных и муниципальных услуг. И во всех случаях взаимодействия одним из ключевых направлений является информационная поддержка населения.

Участники мероприятия, представители РОП из Татарстана, Мордовии, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, также поделились своим опытом работы с обращениями граждан. В частности, с докладом о реализации проекта «Институт наказа» выступила руководитель челябинской приёмной Марина Поддубная. «В Увельском районе люди собираются на сходах, говорят свои пожелания по улучшению качества жизни. На их основе формируется пятилетняя программа. Каждый квартал депутаты, глава района отчитываются, как идёт её исполнение», — рассказала она. И добавила, что участие в таком семинаре она принимает впервые, но такие мероприятия очень нужны. В первую очередь, это обмен опытом и общение.

Руководитель региональной общественной приёмной в Пермском крае Александр Бойченко подчеркнул, что все наработанные практики будут использоваться и в дальнейшем: «Мы убрали дистанции, сократили расстояния, и люди на местах довольны, потому что они в режиме реального времени по любому поводу могут обращаться на самый верх. Они видят, что власть их слышит, видят, как быстро решаются вопросы».

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