Елена Синица УФАС: рост цен на жильё в крае связан с дефицитом земельных участков для строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России проанализировало рынок жилищного строительства в крае. В результате антимонопольщики пришли к выводу, что одна из причин роста цен на жильё — дефицит земельных участков для строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

По объектам, продажи в которых начались в 2020–2021 годах, на начало мая рост цен составил от 4% до 23%. Как сообщили в ведомстве, запросы о предоставлении информации о динамике и причинах роста цен на жилую недвижимость на первичном рынке были направлены 68 застройщикам. Однако не все из них предоставили информацию. В частности, шесть организаций, входящих в ГК «ПМД», отказались представить информацию. При этом на долю группы компаний «ПМД» приходится почти 12% строящегося жилья в Перми.

Согласно полученной от застройщиков информации, рост цен на жильё связан с ростом себестоимости строительно-монтажных работ за счёт удорожания металлопродукции, изоляционных материалов и окон ПВХ и прочего. Кроме этого, в качестве причин застройщики называли вынужденное повышение средней заработной платы рабочим, вызванное повышением МРОТ, переход на проектное финансирование, рост спроса на первичном рынке города Перми в 2020 году на четверть по сравнению с 2019 годом.

Ещё одной причиной послужило снижение темпов строительства на 25%. Его связывают с дефицитом ликвидных земельных участков, пригодных для строительства.





«Из перечисленных причин роста цен на жилую недвижимость нас насторожило сокращение предложений на рынке из-за дефицита пригодных для строительства земельных участков. Мы уже вышли с инициативой к властям региона о том, чтобы этой проблеме уделить особое внимание: посмотреть действующие площадки, которые можно предложить застройщикам в качестве пригодных для строительства, разыграть их через конкурентные процедуры», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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