Количество эскроу-счетов в Пермском крае возросло в 4,5 раза Объём привлечённых средств увеличился более чем в пять раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Количество счетов эскроу в Прикамье за год выросло в 4,5 раза и составило 9,9 тыс. единиц. Объём привлечённых средств увеличился более чем в пять раз, сейчас этот показатель равен 27,7 млрд руб.

Такие данные на 1 апреля 2021 года приводит пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России,

Кроме того, за год более чем в три раза выросло количество кредитных договоров, заключённых застройщиками с банками, с 27 до 72. Их сумма, по данным на начало апреля текущего года, достигла 37,7 млрд руб.

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