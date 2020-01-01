Модель авиалайнера, оснащённого пермскими двигателями ПД-14, продуют в трубе диаметром 7 м Эксперимент сократит сроки испытаний самолёта и их стоимость Поделиться Поделиться Твитнуть

Нина Падалко

По сообщению Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»), в ближайшее время в большой дозвуковой аэродинамической трубе Т-104 пройдёт испытания аэродинамическая модель самолёта МС-21-310, оснащённая мотогондолой двигателя ПД-14 с имитатором реверсивного устройства.

Эксперимент проводится в рамках научного сопровождения разработанного пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» перспективного турбовентиляторного двигателя ПД-14 для нового российского аваилайнера МС-21.

«Целью экспериментов является получение аэродинамических характеристик авиалайнера МС-21 во время посадки при включении реверсивного устройства. Также будет определена скорость движения самолёта, при которой следует отключать режим реверсирования тяги во избежание попадания реверсивных струй в двигатель. Полученные материалы испытаний войдут в банк данных самолёта МС-21», — пояснил в сообщении начальник отдела научно-исследовательского отделения аэродинамики силовых установок ФГУП «ЦАГИ», кандидат технических наук Владимир Акинфиев.

Перед продувкой модели специалисты института создали математическую модель имитатора реверсивного устройства и разработали конструкторскую документацию на его изготовление. Следующим этапом стала технологическая проработка проекта. Учитывая предыдущий опыт работ с имитатором реверсивного устройства двигателя PW1400G, который сейчас применяется на МС-21, специалисты опытного производства научно-производственного комплекса ЦАГИ предложили ряд важных узлов модели выполнить цельными, не разделяя их на отдельные элементы, чтобы избежать коробления (поводки) агрегатов при обработке и обеспечить требуемую точность соответствия конструкторской документации и математической модели. Особого внимания при изготовлении модели потребовали тонкостенные реверсивные решётки, обеспечивающие разводку реактивной струи. Их «испекли» на 3D-принтере по технологии лазерного спекания металлических порошковых материалов.

Хотя МС-21 был спроектирован на основе 3D-моделирования всех его компонентов, что позволило анализировать и прогнозировать многие аспекты поведения самолёта с использованием современного программного обеспечения, продувка моделей в аэродинамических трубах не утратила своей актуальности. Новый авиалайнер в ЦАГИ «продувают» ещё с 2011 года, самая крупная модель МС-21 имела масштаб 1:8, что было впервые в истории испытаний проектов отечественного авиастроения. В свою очередь, Т-104 — одна из самых больших аэродинамических труб в России, диаметр трубы — 7 м. Для регистрации параметров эксперимента специалисты применят современные датчики, обеспечивающие высокую точность измерений.

Моделирование условий эксплуатации МС-21-310 с двигателями ПД-14 позволит сократить время испытаний самолёта и снизить финансовые затраты, ведь тестовые полёты намного дороже стендовых испытаний.

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