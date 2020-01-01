Марина Федункив сыграла главную роль в комедии случайных встреч «Сюрприз» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяки смогут увидеть 22 июня в Большом зале филармонии комедию случайных встреч «Сюрприз» (16+). В главной роли — Марина Федункив, сообщают организаторы спектакля.

«Сюрприз» поставлен по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория».

В ролях:

Марина Федункив;

Юлия Куварзина;

Дмитрий Мухамадеев.

Какой сюрприз может ожидать женщина, пригласившая мужчину по вызову? Романтичный ужин при свечах?.. Безумную страсть?.. Обручальные кольца?

Но герой-любовник оказывается вовсе не героем… да и не совсем любовником!

Именно такое недоразумение происходит с героинями спектакля по пьесе известного драматурга Александра Галина.

Две одинокие женщины: одна — непредсказуемая, бесшабашная бизнесвумен, способная сворачивать горы для достижения результата, — берёт под свою опеку другую — интеллигентную, хрупкую и ранимую. Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами.

Но судьба преподносит им сюрприз — «молодого Козерога», который должен исполнить все «тайные желания».

Чьи желания окажутся сильнее? Сохранят ли они дружбу? Или, может, повторят судьбу миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину?

Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов позволяют следить за ходом истории на одном дыхании и смеяться от души!

Режиссёр — Олег Ильин.

Художник-сценограф — Акинф Белов.

Художник по костюмам — Александра Борк.

Продюсеры — Элина Ильяная и Павел Елфимов.

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.





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