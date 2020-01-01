Марина Федункив сыграла главную роль в комедии случайных встреч «Сюрприз»
Пермяки смогут увидеть 22 июня в Большом зале филармонии комедию случайных встреч «Сюрприз» (16+). В главной роли — Марина Федункив, сообщают организаторы спектакля.
«Сюрприз» поставлен по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория».
В ролях:
Марина Федункив;
Юлия Куварзина;
Дмитрий Мухамадеев.
Какой сюрприз может ожидать женщина, пригласившая мужчину по вызову? Романтичный ужин при свечах?.. Безумную страсть?.. Обручальные кольца?
Но герой-любовник оказывается вовсе не героем… да и не совсем любовником!
Именно такое недоразумение происходит с героинями спектакля по пьесе известного драматурга Александра Галина.
Две одинокие женщины: одна — непредсказуемая, бесшабашная бизнесвумен, способная сворачивать горы для достижения результата, — берёт под свою опеку другую — интеллигентную, хрупкую и ранимую. Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами.
Но судьба преподносит им сюрприз — «молодого Козерога», который должен исполнить все «тайные желания».
Чьи желания окажутся сильнее? Сохранят ли они дружбу? Или, может, повторят судьбу миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину?
Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов позволяют следить за ходом истории на одном дыхании и смеяться от души!
Художник-сценограф — Акинф Белов.
Художник по костюмам — Александра Борк.
Продюсеры — Элина Ильяная и Павел Елфимов.
Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.
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