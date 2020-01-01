Использование маткапитала могут расширить
Предлагается оплачивать им частные образовательные услуги и строительство жилья после рождения ребёнка
С инициативой расширить направления использования материнского капитала выступила вице-премьер Татьяна Голикова, передают «Известия» со ссылкой на свои источники.
В частности, предлагается использовать средства маткапитала на оплату частных образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, и строительство и реконструкцию жилья, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года, а сразу после его рождения.
Соответствующий законопроект будет подготовлен после одобрения инициативы главой государства.
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