Использование маткапитала могут расширить Предлагается оплачивать им частные образовательные услуги и строительство жилья после рождения ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

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С инициативой расширить направления использования материнского капитала выступила вице-премьер Татьяна Голикова, передают «Известия» со ссылкой на свои источники.

В частности, предлагается использовать средства маткапитала на оплату частных образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, и строительство и реконструкцию жилья, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года, а сразу после его рождения.

Соответствующий законопроект будет подготовлен после одобрения инициативы главой государства.

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