Елена Синица С 22 мая временно изменится движение автобуса №88 Это связано с ремонтом трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С 22 мая по 3 июля изменится маршрут следования автобуса №88. Он будет следовать сообщением «Станция Пермь II» — «,Завод профнастила». Об этом сообщает городская администрация.

Изменения связаны с проведением ремонта трамвайных путей в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской.





Подрядная организация выполнит демонтаж трамвайных путей, устройство нового основания, верхних строений с рельсошпальной решёткой, а также установит покрытие из бетонных плит.

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