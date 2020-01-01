Елена Синица
С 22 мая временно изменится движение автобуса №88
Это связано с ремонтом трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского
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С 22 мая по 3 июля изменится маршрут следования автобуса №88. Он будет следовать сообщением «Станция Пермь II» — «,Завод профнастила». Об этом сообщает городская администрация.
Изменения связаны с проведением ремонта трамвайных путей в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской.
Подрядная организация выполнит демонтаж трамвайных путей, устройство нового основания, верхних строений с рельсошпальной решёткой, а также установит покрытие из бетонных плит.
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