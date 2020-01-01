В ГИБДД предупредили о пробках на въезде в Пермь со стороны Екатеринбурга На трассе проводятся ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба краевого ГИБДД предупреждает о ремотных работах, которые проводятся сегодня, 16 мая в районе пос. Фролы на трассе Екатеринбург — Пермь. Ремонтируется мост через р. Мулянка.

В связи с ремонтом возможно образование пробок. В инспекции водителей призывают внимательно относится к планированию поездок и выбирать пути объезда во избежание заторовых ситуаций.

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