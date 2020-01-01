В Перми обновился температурный рекорд для 15 мая Температура воздуха достигла 30,1°С Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

В Перми обновился температурный рекорд для 15 мая. Температура воздуха в городе достигла 30,1°С, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

«Пермь сегодня взяла новую высоту, обновив максимум температуры для 15 мая на целых два градуса! Сегодня мы наблюдали почти немыслимые +30.1°С. Интересно, что же будет завтра, учитывая то, что завтра мы целый день проведём в тропической воздушной массе. Стоит ожидать прибавку к температуре ещё на один-три градуса.», — говорится в источнике.

Предыдущий рекорд для 15 мая был установлен в 2010 году, продержался 11 лет и составлял +28.1°С.

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