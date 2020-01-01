В Перми молодой человек сломал позвоночник после неудачного прыжка в Каму Несчастный случай произошёл в районе КамГЭС Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми молодой человек сломал позвоночник после неудачного прыжка с пирса в реку. Об этом сообщает ВЕТТА.

Несчастный случай произошёл в субботу, 15 мая, на пляже рядом с КамГЭС. Как пишут очевидцы в соцсетях, парень нырнул в обмелевшую реку и ударился о дно. После чего его вытащили на берег.

На место оперативно приехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Ему сделали операцию. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

Напомним, ранее МЧС предупредило прикамцев и гостей региона о возрастающих рисках пожаров и происшествий на воде из-за установившейся в крае аномальной жары.

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