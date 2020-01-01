Григорий Серёдкин
«Звезда-2005» сыграла вничью с московским ЦСКА
Пермячки сравняли счёт на последних секундах матча
Пермский ЖФК «Звезда-2005» сыграл вничью с одним из лидеров женской футбольной Суперлиги-2021 — ЖФК ЦСКА. Матч состоялся вечером 15 мая в Москве на «ВЭБ Арене» и завершился со счётом 1:1.
Счёт на 20-й минуте матча открыла полузащитник москвичек Маргарита Черномырдина. Почти всё оставшееся время хозяева имели минимальное преимущество над гостьями из Перми. Но на последних секундах игры защитник «Звезды-2005» Алёна Ковтун восстановила равенство — 1:1.
После матча подопечные Елены Сусловой остались на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги. Отставание от первого места, которое занимает ЖФК «Локомотив» — семь очков. Отрыв от занимающего пятую строчку «Краснодара» составляет пять очков.
Напомним, ранее «Звезда-2005» на домашней арене обыграла «Краснодар» (2:1). После восьми матчей у пермячек четыре победы, три ничьих и одно поражение.
Следующий матч в рамках Суперлиги наша команда проведёт в субботу, 22 мая, на стадионе «Звезда». Соперник — петербургский ЖФК «Зенит» (0+).
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