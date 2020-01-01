Елена Синица За четыре месяца 2021 года на предприятиях края погибли 13 человек Больше всего несчастных случаев зарегистрировано в Соликамске и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Госинспекция труда провела анализ несчастных случаев на предприятиях Пермского края. По данным ведомства, за четыре месяца 2021 года на них погибли 13 человек.

Сообщается, что работники получали травмы в результате падения с высоты, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин, падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, транспортных происшествий на наземном транспорте.





В качестве основных причин несчастных случаев в краевой Госинпекции труда назвали нарушение технологического процесса, неудовлетворительную организацию производства работ, эксплуатацию неисправного оборудования.





Больше всего несчастных случаев с тяжёлыми последствиями зарегистрировано в Соликамске, Березниках, в Добрянском, Лысьвенском, Чусовском районах.

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