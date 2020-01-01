Общественники, гражданские активисты и городские власти обсудили приоритеты развития Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Основными темами круглого стола «Гражданская активность как ресурс развития города» стали развитие общественных организаций и волонтёрского движения, экологическая политика, профилактика наркомании среди молодёжи, патриотическое воспитание.

Круглый стол на тему «Гражданская активность как ресурс развития города» стал завершающим в плане проведения стратегических сессий с экспертами из разных отраслей в рамках подготовки стратегии устойчивого развития города. Такие обсуждения прошли по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодёжной политики, поддержке малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты. Рассмотрение и профессиональная оценка проекта стратегии и станет темой первого заседания экспертного совета, созданного при главе Перми Алексее Дёмкине.

— Завершается первый этап работы над стратегией устойчивого развития Перми. Он включал в себя проведение экспертных круглых столов с представителями разных отраслей. Важно было услышать мнение профессионального сообщества, чтобы сообща находить пути решения проблем. В процессе актуализации стратегии родилась идея создания экспертного совета при главе города. Первое заседание состоится в конце мая, — пояснил Алексей Дёмкин.

Сейчас идет работа по актуализации стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года на основе федеральных приоритетов и национальных проектов. При этом необходимо учесть специфику Перми, получить обратную связь от местной общественности и экспертного сообщества. Для этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе города Алексею Дёмкину провести круглые столы с представителями разных отраслей, чтобы получить срез мнений, чего ждёт общество от власти.

В круглом столе по вопросам гражданской активности приняли участие руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель главы Перми Лидия Королева, представители некоммерческих организаций, бизнеса, ТОСов, ветеранских организаций, общественные деятели.

— Работа по улучшению качества жизни пермяков и достижению высоких результатов невозможна без учёта мнения жителей, поэтому на протяжении многих лет ведётся активное сотрудничество с общественными организациями, выстраивается диалог между властью и обществом. Хочется отметить, что одной из форм имущественной поддержки в нашем городе является организация на территории Перми общественных центров, в них размещаются некоммерческие организации и ТОС, которые осуществляют работу как со старшим, так и с младшим поколениями. В этом году откроется первый модульный общественный центр на территории частной застройки города, — отметила во вступительном слове Лидия Королева, заместитель главы администрации Перми.

Сегодня на территории Перми работает 105 территориальных общественных самоуправлений, 22 из них находится на территории частной застройки, 58 ТОС — на территории многоквартирной застройки, 25 ТОС — на территории смешанного типа (многоквартирная и частная застройка). Количество человек, проживающих в границах ТОС, составляет более 70%.

Максим Волик, председатель Лиги председателей ТОС Перми отметил, что территориальное общественное самоуправление — это рабочий инструмент по формированию здорового и успешного общества, цель которого — сосредоточить внимание жителей на своих территориях. Поддержка ТОС благоприятно сказывается на их развитии, а число активных граждан от года к году растёт.

Городские власти тесно взаимодействуют с экологическим сообществом, экоактивистов приглашают в качестве экспертов для принятия важных городских решений. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев рассказал о взаимодействии с общественностью при обсуждении проекта «Зелёное кольцо», который реализуется в рамках празднования 300-летия Перми.

Институт регионального и городского планирования разработал концепцию ревитализации долин малых рек, специалисты ПГНИУ провели комплексное экологическое обследование. На основе концепции и предварительных результатов обследования подготовлены технические задания на проектирование обустройства шести пилотных участков. Общественное участие — один из самых важных элементов проекта. Проводится комплексное обследование, подготовлены технические задания на проектирование общественных территорий в долинах малых рек Егошихи и Данилихи. В ближайшее время начнётся разработка проектной документации.

Дарья Белякова-Тихонова, руководитель Пермского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» подчеркнула, что миссией движения является сохранение исторической памяти. Сейчас движение поддерживают жители Перми самого разного возраста. В Перми зарегистрировано 1816 волонтеров Победы. В своем докладе она отметила те аспекты в волонтёрстве, на которые нужно обратить внимание и проработать совместно с городскими властями. В настоящее время не определён статус добровольцев, а также отсутствует качественная система мотивации и поощрения.

В конце круглого стола Лидия Королева поблагодарила всех участников за совместную работу. Поступившие от экспертного сообщества предложения лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.