Игорь Шубин станет участником праймериз и по федеральному избирательному округу Ранее депутат Госдумы заявился на предварительное голосование по своему одномандатному округу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Игорь Шубин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму РФ по единому федеральному избирательному округу. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Напомним, что действующий депутат Госдумы ранее зарегистрирован участником предварительного голосования по выборам в российский парламент по одномандатному избирательному округу №58 (его он представляет сейчас в Госдуме).

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Сегодня, 14 мая, заканчивается срок подачи заявок.

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