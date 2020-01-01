Елена Синица С 15 мая в Мотовилихинском районе изменится движение части маршрутов Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В период с 15 по 29 мая автобусы №26, №36, №69 и №70 изменят маршруты следования. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей на ул.Уральской. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно изменениям маршрут №26 от ул. Славянова будет проезжать по ул. Лифанова, ул. Анри Барбюса, ул. Хрустальной, ул. КИМ, затем — без изменений. В обратном направлении от ул. КИМ маршрут будет идти по ул. Ивановской, ул. Анри Барбюса, ул. Лифанова, ул. 1905 года, далее маршрут остаётся прежним. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на временных остановочных пунктах «Улица Ивановская, 17а» (на ул. Анри Барбюса) в прямом направлении, «Улица Анри Барбюса, 27» в обратном направлении, а также в любом не запрещённом правилами дорожного движения месте по маршруту следования.





Автобус №36 в направлении ул. Ивановской будет следовать по ул. Уральской, ул. Грачёва, ул. Анри Барбюса, ул. Ивановской, ул. КИМ, ул. Индустриализации, ул. Лебедева, ул. Работницы, ул. Уральской — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на временных остановочных пунктах «Улица Анри Барбюса, 43» (на ул. Ивановской) и «Улица КИМ, 2», а также на существующих остановочных пунктах по маршруту следования.





Автобусный маршрут №69 от ул. КИМ будет направляться по ул. Ивановской, ул. Анри Барбюса, ул. Лифанова, ул. 1905 года, ул. Смирнова, ул. Славянова, ул. Лифанова, затем — без изменений. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться в любом не запрещённом правилами дорожного движения месте по маршруту следования, а также на временном остановочном пункте «Улица Анри Барбюса, 27».





Автобусный маршрут №70 от ул. Славянова будет следовать по ул. Лифанова, ул. Анри Барбюса, ул. Хрустальной, ул. КИМ — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться в любом не запрещённом правилами дорожного движения месте по маршруту следования и на временном остановочном пункте «Улица Ивановская, 17а» (на ул. Анри Барбюса).

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