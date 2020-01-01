В ЖК «Белые росы» от АО «СтройПанельКомплект» введен в эксплуатацию дом по ул. Весенняя, 38 и стартовали продажи в последнем доме ЖК Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «СтройПанельКомплект»

Застройщик «СтройПанельКомплект» удерживает активный темп по строительству и вводу объектов, взятый в 2021 году. В ЖК «Белые росы» к новоселью готовится 139 семей. Традиционно квартиры во всех комплексах СПК сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей, сообщает пресс-служба компании.

Также застройщик начал продажи в последнем доме комплекса — второй корпус по ул. Весенняя, 38. В доме представлены квартиры от компактных 33,80 м2 до квартир для больших семей — 81,81 м2. На этом этапе застройки предусмотрено также строительство торгового центра.

АО «СтройПанельКомплект»

Районы комплексной застройки «СтройПанельКомплект» отличаются функциональной организацией пространства.В проектах предусмотрены остановочные пункты,помещения под бытовую инфраструктуру (магазины, салоны, аптеки). Внутридворовое пространство комплекса насыщено разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха.Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные площадки, а во дворе дома по ул. Весенней, 38 размещена work-outплощадка. В шаговой доступности от жилых кварталов расположены школа и детский сад. Две остановки общественного транспорта организованы застройщиком рядом жилыми кварталами.

Все необходимое расположено в шаговой доступности.

АО «СтройПанельКомплект»

Отдел продаж СПК расположен на территории комплекса, по ул. Весенняя, 20.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Срок сдачи ул. Весенняя, 38 корпус 2 — 4 кв. 2022г. Застройщик: ООО «СЗ «ФинПроект»

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