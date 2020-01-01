Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 14 по 16 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

С 14 мая галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Рады Денисенко и Ольги Никитиной «Сон-трава» (0+).

14 мая с 04:40 до 15 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы» (16+). Изысканное, с изюминками, пространство наполняют жизнью Рене Флеминг в одной из своих коронных ролей, блестящей Княгини-Маршальши, Сьюзен Грэм в роли Октавиана, который одинаково убедительно выглядит и в мужском, и в женском наряде, и хрупкая Кристин Шефер в роли нежной Софи.

14 мая с 17:00 Музей истории Пермского университета приглашает на «Ночь музеев» (0+). Посетителей ждут лекции, встречи и экскурсии по ботаническому саду. В Музее истории Пермского университета в Zoom будет представлен новый проект музея в области цифрового волонтерства. В 22:30 состоится онлайн-лаборатория проекта «Прожито в Перми». Она будет посвящена расшифровке дневников Елизаветы Васильевны Поповой, одной из первых студенток университета (1916-1922). Оригинал рукописи хранится в университетском музее. Проект представят директор музея Мария Ромашова, руководитель Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ Надежда Поврозник и куратор музейного волонтерского проекта, выпускница ПГНИУ Раиса Успенская-Базанова. Модератором лаборатории будет Татьяна Бугримова.

14 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят одноактный балет «Дикие маки» (16+) театра «Балет Евгения Панфилова».

14 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Рим» (12+).

15 мая с 12:00 до 23:00 музей современного искусства PERMM приглашает на «Ночь музеев» (0+). В этом году году программа «Ночи музеев» музея PERMM направлена на арт-медиацию и полное погружение в новые выставочные проекты, которые открылись в конце апреля: выставки — «Предметы гордости и стыда. Коллекция Владимира Архипова — вещи, авторы, превращения» и «Гастев. Как надо работать». Специальный гость «Ночи музеев» в PERMM — Андрей Люблинский, знаковый для Перми и музея PERMM художник, автор «Красных человечков» (Red People), ставших символом пермской «культурной революции».

15 мая в 12:00 на Заводе Шпагина пройдёт музыкально-художественное погружение под арфу «Рисуем музыку» (0+, от 4 лет).

15 мая в 14:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт заседание клуба «Анимашка» (0+).

15 мая с 18:00 до 23:00 Дом Мешкова приглашает на «Ночь музеев» (0+). В Доме Мешкова программа сосредоточится на технологиях. Тема ночи — «Наука и техника».

15 мая с 18:00 до 23:00 Музей пермских древностей приглашает на «Ночь музеев» (0+). Посетителей ждут лекции, мастер-классы и многе другое.

15 мая с 18:00 до 23:00 Пермская художественная галерея приглашает на «Ночь музеев» (0+). Центральными событиями станут открытия сразу двух новых выставок — «Династия» и «Неземная красота».

15 мая с 18:00 до 23:00 Государственный архив Пермского края приглашает на «Ночь музеев» (0+). В этот день в 18:00, 19:30 и 21:00 пройдут экскурсия по новой выставке подлинных документов «Сокровища родового фонда Теплоуховых» (12+) с увлекательными историями об имении Строгановых, образцовых пермских лесах, археологических находках и семейных традициях; экскурсия по выставке картин участников Великой Отечественной войны Виктора Фёдоровича Кузина и Анатолия Николаевича Тумбасова. Интерактивные экскурсии с показом подлинных документов и музейных предметов «Пермяки — участники Великой Отечественной войны» и «Эвакуация в Молотовскую область: правдивые истории». Виртуальный проект «История Победы» с представлением уникальных архивных документов, отражающих вклад прикамцев в победу в Великой Отечественной войне, а также аспекты повседневности и социальных отношений военного времени. Программы всех участников акции доступны на сайте http://www.permartnight.ru/

15 мая в 19:30 на Заводе Шпагина состоится вечер пластичеких спектаклей Свободного театра современного танца (16+).

15 мая в 22:00 в частной филармонии «Триумф» выступит Сергей Чирков с Landscape of Absence — соло на аккардеоне (12+).

16 мая с 04:40 до 17 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Россини «Севильский цирюльник» (16+). Режиссер Бартлет Шер видит «Цирюльника» скорее комедией, чем оперой спасения, и ни на минуту не забывает о том, что дело происходит в Севилье — яркие апельсины с деревьев освещают все происходящее даже внутри запертого дома.

16 мая в 12:00 на Заводе Шпагина пройдёт концерт живой музыки для всей семьи «История маленькой Скрипочки» (0+) в исполнении струнного трио «Агидель».

16 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут трансляцию оперы Верди «Жанна д’Арк» (12+) с Анной Нетребко в главной роли. Спектакль поставили Моше Лейзер и Патрис Корье — знаменитый франко-бельгийский режиссёрский тандем, прославившийся своими удачными оперными постановками. В «Жанне д’Арк» для театра Ла Скала им удалось найти ракурс, которые нивелирует главные недостатки оперного либретто и подчеркивает мощь вердиевской драматургии.

16 мая в 17:00 в Пермской Арт-резиденции пройдёт презентация фотодетектива молодого пермского писателя Владимира Щербакова «Похождения сыщика Таксы. Тайна линзы «DAGOR» (0+).

16 мая в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт симфонический концерт оркестра Пермской оперы. В программе: Ганс Цендер (1936—2019), 33 вариации на 33 вариации (по вариациям Бетховена на вальс Диабелли). Дирижёр Артём Абашев. Российская премьера.

16 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Эрмитаж. Главный штаб» (12+).

До 19 мая Пермская Арт-резиденция представляет выставочный фото-литературный проект «ФотоКвест. Путешественники во времени» (0+), посвящённый 50-летию Народного фотоклуба «Пермь». В проекте принимают участие 22 фотохудожника клуба. Гостей ждёт путешествие во времени от историка Владимира Туркина, фотодетектив пермского писателя Владимира Щербакова и многое другое.

До 15 июня на аллее Космсомольского проспекта (район проходных завода «Пермские моторы») проходит выставка документальная выставка «Я помню. Юнгородок» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Владимир Арохипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) «Русский англичанин» (0+) из фондов Пермской художественной галереи.

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Запись из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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