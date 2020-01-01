Роспотребнадзор взял на контроль заболеваемость индийских студентов в Перми У четверых студентов выявлен коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю взяло на контроль ситуацию заболеваемости среди студентов из Индии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце апреля — начале мая в ходе обследования у четверых студентов были активно выявлены положительные результаты ПЦР-теста. Больные в настоящее время изолированы, определён круг контактных лиц, которые также помещены в карантин, за ними организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование, рассказали в Роспотребнадзоре.

В настоящее время самочувствие заболевших коронавирусом студентов хорошее, болезнь протекает с клиническими проявления в виде ОРВИ либо бессимптомно.

Как напомнили в ведомстве, с февраля 2021 года по настоящее время в Пермь из Индии прибыли 178 студентов. Все прибывшие имели отрицательный результат ПЦР-теста, проведённого как за 72 часа до вылета, так и сразу по прилёте в РФ.

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