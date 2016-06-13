Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Объявлена программа Дягилевского фестиваля Продажа билетов стартует 22 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2021 году возвращается в традиционном формате и вновь представит последние достижения современного европейского театра и актуальные музыкальные тенденции. Его программа полностью готова, как сообщает официальный релиз Пермского театра оперы и балета.

Помимо основных событий, пройдёт Образовательная программа и будет работать Фестивальный клуб.

Полная программа события доступна на сайте фестиваля.

Откроется фестиваль 10 июня вокально-симфоническим сочинением Леонида Десятникова «Зима священная 1949 года» (12+) в интерпретации Теодора Курентзиса и продлится 11 дней. Самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора, спрятанное по правилам концептуалистской игры под причудливой маской цитат, аллюзий и метафор — единственная в его творчестве симфония. Результат работы с одной из наиболее значимых партитур конца ХХ века представят оркестр и хор musicAeterna.

Творчество Десятникова, отметившего в прошлом году свой 65-летний юбилей, будет представлено на фестивале и подборкой его камерных сочинений (17 июня, 12+). Его вокальная лирика, а также полная сложной и противоречивой образности кино- и театральная музыка прозвучат в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.

Одни из главных героев новой волны европейского театра, экспериментаторы и создатели авторского пластического языка — бельгийская театральная компания Peeping Tom с диптихом «Пропавшая дверь. Потерянная комната» (18 и 19 июня, 16 +), созданным на стыке физического, музыкального и драматического театров. Еще один кроссдисциплинарный перформанс покажет хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. Проект Double Helix (11, 12 и 13 июня, 16+) под остроактуальной экспериментальной формой содержит серьезную философскую программу. Реализованный в форме танца с элементами видеоарта, он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.

Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются в аудиовизуальном перформансе superposition (16 и 17 июня, 16+) культовой команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые. Поиск нового музыкального языка и бесконечных возможностей человека продолжит команда композитора Николая Попова и куратора Максима Шостаковича в аудиовизуальном перформансе «Николай Попов//_DIFFUSIO.EXTENSIO» (19 июня, 18+).

Более умеренной стилистически, но не менее значимой будет концертная программа фестиваля. Вновь на форуме выступят пианисты Антон Батагов с электроакустическим проектом «Оптический обман» (13 июня, 16+) и Вадим Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня, 6+). Впервые на фестиваль приедет один из ведущих исполнителей современной фортепианной музыки Йоонас Ахонен с изысканной программой из редко исполняемых сочинений от «Вариаций» Бетховена до воплощенных в музыке приключений человека-паука (11 июня, 6+). В один из вечеров все три пианиста встретятся на концерте-медитации в формате piano-gala (12 июня, 18+).

Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы, ставшие результатом длительного поиска и эксперимента в творческой лаборатории коллектива в Петербургском Доме Радио. Программа концерта-мистерии (15 июня, 18+) составлена из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. Необычный состав инструментов, от мандолины до пилы, неординарные приемы звукоизвлечения и техника исполнения отличают большинство произведений и делают их своего рода вызовом для исполнителей и слушателей. На концерте, посвященном поэту-авангардисту Паулю Целану (13 июня, 18+), музыканты musicAeterna исполнят камерные сочинения современных композиторов, созданные на стихи поэта.

Александра Муравьёва

В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка, неожиданно вписанная в индустриальное пространство Завода Шпагина (12 июня, 18+).

В день закрытия фестиваля (20 июня, 12+) оркестр musicAeterna исполнит «Масонскую траурную музыку» и две последние симфонии Моцарта, №40 и №41 («Юпитер»), с успехом прозвучавшие этой весной в России и Испании в рамках первого постпандемического тура. Следуя принципам исторически информированного исполнительства, musicAeterna сыграет их на жильных струнах и старинных духовых. В августе этот концерт станет частью программы Зальцбургского фестиваля. Завершится фестиваль традиционной Diaghilev Festival Party (18+).

В пятый раз в этом году состоится Образовательная программа Дягилевского фестиваля. Ее участниками станут студенты творческих вузов России. С 12 по 22 мая проходит прием заявок. Для начинающих пианистов, симфонических и хоровых дирижеров, хореографов, танцовщиков, музыковедов, продюсеров и композиторов будут организованы мастер-классы и лекции музыкантов и музыковедов Алексея Парина, Ирины Сусидко, Павла Луцкера, Антона Батагова, Теодора Курентзиса, Антониоса Кутруписа, Нанин Линнинг. При традиционной поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова продолжит свою работу программа Women in Art, предоставляющая дополнительные места для девушек, выбравших для себя профессии в сфере искусства, а также пройдет танцевальная лаборатория.

Основной площадкой Фестивального клуба, объединяющего гостей, участников фестиваля и жителей города, станет в этом году арт-пространство на территории Завода Шпагина. С 10 по 20 июня запланировано около 100 событий: трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи, ретроспективы и презентации книг. Будут организованы специальные события для детей и семей.

В Пермской художественной галерее в дни фестиваля откроется выставка «Столпы русского авангарда» (16+) — совместный проект фестиваля, галереи ГроссАрт и Пермской художественной галереи. На выставке можно будет увидеть коллекцию ироничных, псевдолубочных фигурок известных авангардистов Николая Ватагина, остроумный комикс Георгия Литичевского, который средствами монохромной графики рассказывает историю русского авангарда, и вполне серьезные работы мастера кинетического искусства Вячеслава Колейчука.

Продажа билетов на события фестиваля стартует 22 мая. Регистрация на события образовательной программы уже началась.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.