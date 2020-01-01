В Прикамье для пенсионеров ввели скидку на связь Поделиться Поделиться Твитнуть

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Оператор «МегаФон» предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам.Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты «МегаФона», как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию, сообщает пресс-служба оператора.

Любой тариф #БезПереплат можно теперь подключить со скидкой 20%.Условия позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Как рассказали в пресс-службе сотового оператора, около 60% абонентов пенсионного возраста в сети «МегаФона» — владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube.

«Мы не ограничиваем абонентов определённым льготным тарифом, а даём возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учётом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера «МегаФона» и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне «МегаФона». Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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