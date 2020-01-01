Яйвинская ГРЭС заявила о завершении отопительного сезона Подача тепловой энергии прекращена с 14 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Яйвинская ГРЭС и поселок Яйва

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Яйвинская ГРЭС заявила о завершении отопительного сезона. Подача тепловой энергии в пос. Яйва прекращена с 14 мая, сообщает пресс-служба предприятия

За восемь месяцев отопительного сезона Яйвинская ГРЭС выработала 87,9 тыс. Гкал тепла, что больше прошлогодней цифры (по итогам сезона-2019/2020, отпуск тепла составил 73,4 тыс. Гкал)

Подача тепловой энергии потребителям п. Яйва велась без сбоев. На станции не было допущено аварий и технологических нарушений, которые могли бы привести к перерывам в теплоснабжении населения, говорится в пресс-релизе.

После полного перехода систем теплоснабжения на летний режим работы Яйвинская ГРЭС анонсировала подготовку тепловой инфраструктуры к новому отопительному сезону.

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