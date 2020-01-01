Яйвинская ГРЭС заявила о завершении отопительного сезона
Подача тепловой энергии прекращена с 14 мая
Яйвинская ГРЭС заявила о завершении отопительного сезона. Подача тепловой энергии в пос. Яйва прекращена с 14 мая, сообщает пресс-служба предприятия
За восемь месяцев отопительного сезона Яйвинская ГРЭС выработала 87,9 тыс. Гкал тепла, что больше прошлогодней цифры (по итогам сезона-2019/2020, отпуск тепла составил 73,4 тыс. Гкал)
Подача тепловой энергии потребителям п. Яйва велась без сбоев. На станции не было допущено аварий и технологических нарушений, которые могли бы привести к перерывам в теплоснабжении населения, говорится в пресс-релизе.
После полного перехода систем теплоснабжения на летний режим работы Яйвинская ГРЭС анонсировала подготовку тепловой инфраструктуры к новому отопительному сезону.
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