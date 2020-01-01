В Пермский край прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов В программе визита — подписание соглашения между регионами Поделиться Поделиться Твитнуть

Рустам Минниханов

president.tatarstan.ru

14 мая в Пермский край с рабочим визитом прибыл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе визита — встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, рабочее совещание по обсуждению перспектив взаимодействия между субъектами, подписание соглашения, а также посещение технопарка Morion Digital и ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»(ПНПК).

Минниханов также возложит цветы в Перми к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и в Барде к памятнику поэту Габдулле Тукаю.

Президент Татарстана проведёт встречу с татарской общественностью Пермского края.

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