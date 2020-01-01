Пермский край улучшил позиции по экспорту cреди регионов России и ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первых двух месяцев — января-февраля 2021 года — Пермский край занял 14-е место по объёму экспорта в стране, отгрузив за рубеж за этот период продукции на 0,81 млрд долларов. Об этом сообщает сайт «Экспертный клуб».

Отметим, что по итогам 2020 года Прикамье занимало 16-ю строчку с годовым объёмом экспорта в 4,46 млрд долларов. Среди субъектов Приволжского федерального округа (в него входят 14 регионов) Пермский край поднялся с 3-го на 2-е место по объёму отгруженной продукции на экспорт. Первое место заняла Республика Татарстан с объёмом экспорта в 1,6 млрд долларов.

Результаты работы правительства Пермского края, направленной на увеличение объёмов поставок продукции предприятий региона за пределы РФ, были представлены на правительственном совещании под председательством губернатора Дмитрия Махонина, на котором обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам главы региона, развитие экспорта продукции из Пермского края — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Прикамья.

«Мы оказываем необходимую консультативную и административную поддержку по продвижению нашей продукции на зарубежные рынки. Делается это в рамках нацпроекта по развитию международной кооперации и экспорта. Перед нами стоят глобальные задачи нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию», — сказал Дмитрий Махонин.

Как рассказала первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, наращиванию объёма экспорта способствует «Региональный экспортный стандарт 2.0» (РЭС 2.0). Его Минэкономразвития края внедряет с 2019 года в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт», утверждённый президентом РФ Владимиром Путиным).

При этом, отметила замминистра, сегодня вопросами развития экспортной инфраструктуры региона занимается не только Минэк, но и курируемый ведомством Центр поддержки экспорта. Одна из его задач заключается в организации обучения предпринимателей основам экспортной деятельности. В Прикамье на базе высших учебных заведений создана система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. В рамках создания экспортной стратегии региона практически полностью сформирована база действующих и потенциальных экспортёров края.

Напомним, по данным министерства экономического развития Прикамья, ежегодно Пермский край входит в ТОП-20 регионов России по объёму экспорта. Пермские промышленные предприятия поставляют за рубеж удобрения, нефть, древесину, картон и другие виды товаров.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7,69 млрд долларов.

Людмила Ознобишина, руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог:

— Системная работа в данном направлении краевых властей началась ещё в 2018-м году с проведения Международного экспортного форума. Затем разработка стандарта и создание Экспортного центра — все эти административные меры в комплексе с национальным проектом и показали такой результат, даже несмотря на тяжёлый для экономики 2020 год. Важно не останавливаться на достигнутом.

Михаил Борисов, общественный деятель:

— Достигнутые результаты очень важны для региона. Мы понимаем, в какую сторону двигаться, где и какие провести корректировки и повысить уровень наших показателей. Работа, начатая гораздо раньше, только по истечении немалого срока даёт положительные результаты. Отличный задел и перспективы на будущее.

Анастасия Гилёва, руководитель и соучредитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»:

— Отличная работа Дмитрия Николаевича. Многие жители отмечают личную заинтересованность в развитии региона и гордятся новым губернатором, возлагают большие надежды. И сейчас, надеюсь, мы видим пока маленькие шаги, но к большим горизонтам для Пермского края и в целом для России. И последние подписанные соглашения этому доказательство!

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