Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 11,8% В январе — апреле она достигла 15,9 млн тонн Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по апрель 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 15,9 млн тонн. Это на 11,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

За четыре месяца отправлено по железной дороге 5,8 млн тонн химических и минеральных удобрений (рост в 1,2 раза к январю — апрелю 2020 года); 3,2 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 1,3 раза); 105,2 тыс. тонн чёрных металлов (рост в 1,7 раза); 383,8 тыс. тонн цемента (рост в 1,4 раза).

При этом на 11,2% меньше по сравнению с прошлым годом было отправлено нефти и нефтепродуктов (2,7 млн тонн) и на 10,2% — строительных грузов (916,9 тыс. тонн).

В целом на Свердловской железной дороге в январе — апреле 2021 года погружено 48 млн тонн (+4,3% к уровню аналогичного периода 2020 года).

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