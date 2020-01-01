В крае упрощена процедура регистрации иностранных граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

С 11 мая иностранные граждане, приехавшие в Пермский край и обязанные пройти регистрацию по месту жительства, могут сделать это в отделениях МФЦ региона. Ранее они могли получить такую услугу только через отделы миграции МВД. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется в день поступления документов из МФЦ в теротдел по вопросам миграции ГУ МВД. Соответствующая отметка проставляется в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина.

Новая услуга упрощает порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства, отметили в пресс-службе.





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