Пермское землячество сохраняет память о героях-земляках Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми побывала представительная делегация Пермского землячества, которую возглавили депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин и исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко. В число участников вошли и начальник отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ Александр Гуляев, художник, заместитель директора студии военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны России Юрий Бирюков, представитель землячества в Перми Виталий Призюк и старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ Алексей Исаев.

— Я очень много читал о Перми в разных аспектах военного производства — это и Мотовилихинские заводы, и знаменитый 98-й пороховой завод, который играл очень важную роль в ходе Великой Отечественной войны, — рассказал известный военный историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Ссл РФ Алексей Исаев. — И наконец благодаря Пермскому землячеству я попал в Пермь и увидел не только заводы, но и старый город, дом трёх сестёр, все те вещи, которые стали легендой не только истории, но и всей русской литературы. Поэтому я получил большое удовольствие от посещения Перми, мне город очень понравился.

В течение пяти дней — с 26 по 30 апреля — члены делегации провели серию встреч с жителями Прикамья. Прошли уроки памяти в школе №2 им. Татищева, Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина в Усть-Качке, во Дворце культуры г. Осы. А также состоялись встречи с учащимися школ Кировского района в ДК им.Кирова, со студентами и преподавателями Пермского классического университета, суворовского училища в Звёздном.

Представители Пермского землячества рассказали о большом проекте «Уральские дивизии двух войн», реализуемом при поддержке Фонда президентских грантов. В его рамках была создана книга «Шаг в бессмертие», посвящённая 379-й стрелковой дивизии, сформированной из солдат-уральцев и участвовавшей в героической обороне Москвы. В ней говорится о том, что при освобождении столицы в годы Великой Отечественной войны в прорыве блокады участвовали тысячи пермяков. В текст издания вошли цитаты из сочинений школьников из Осы. С изданием можно ознакомиться на сайте Пермского землячества.

Также на встречах рассказывалось, как в рамках проекта в год 75-летия Победы землячество помогло жителям городского округа Лотошино Московской области обновить мемориалы солдатам-уральцам, погибшим при освобождении этих мест. Были обновлены данные и найдены новые сведения о погибших воинах-уральцах.

Эти встречи никого не оставили равнодушными. Все участники испытывали неподдельный интерес, после их завершения многие из слушателей признавались в том, что услышанные истории их тронули до глубины души.

— Я многое открыла для себя о роли Перми в этой тяжёлой, страшной войне. Производство, порох, моторы, а ещё и боевая слава пермяков, не только труженики тыла, — рассказала после встречи студентка университета.

В рамках проекта состоялась и большая встреча с сотрудниками Пермского государственного архива социально-политической истории и Государственного архива Пермского края. На ней обсуждались направления сотрудничества «Пермского землячества» и двух архивов Пермского края по вопросам сохранения исторической памяти: с ПермГАСПИ — о вкладе Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне, а с ГАПК — об истории рода Строгановых. Директор ПермГАСПИ С. В. Неганов представил гостям проекты по истории Великой Отечественной войны, реализованные ПермГАСПИ. Представители землячества предложили ряд перспективных совместных проектов.

А уже в День Победы по инициативе Пермского землячества в Перми был открыт памятник нашему земляку, Герою Советского Союза В. И. Кузнецову. В 1945 году части 3-й ударной армии под командованием Кузнецова приняли участие в Берлинской операции, взятии Берлина, штурме здания рейхстага и водружении над ним Знамени Победы.

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Пермское землячество продолжает реализацию другого своего важного проекта — Строгановской премии. Прямо сейчас на сайте идёт приём заявок, любой желающий может предложить своего номинанта и проголосовать, а в октябре 2021 года в Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов Строгановской премии.

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