Дело сына бывшего краевого министра направляется в суд В прокуратуре утвердили обвинительное заключение Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый зампрокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, где в качестве обвиняемого проходит бывший замначальника службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Он обвиняется в уголовном преступлении «Пособничество в мошенничестве», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что обвиняемый (по данным «Коммерсанта-Прикамье», речь идёт о Виталии Ковтуне, сыне бывшего министра территориальной безопасности региона Андрея Ковтуна), используя служебное положение, с марта 2013 года по декабрь 2017 года оказывал содействие трём соучастникам, совершившим хищение бюджетных средств.

В частности, он фиктивно трудоустроил на должность пожарного в пожарную часть гражданина, который в действительности там не работал, а зарплату и выплаты при этом получал. Таким образом злоумышленникам удалось похитить более 790 тыс. руб.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Соучастники данного преступления уже осуждены, приговоры в отношении них вступили в законную силу.

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