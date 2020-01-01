Прославленный коллектив Пермской филармонии стал первым среди коллективов народных инструментов из 23 стран мира Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Оркестр русских народных инструментов им. В. А. Салина под управлением заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии в сфере культуры и искусства города Перми им. Николая Серебреникова, лауреата всероссийских и международных конкурсов Галины Токаревой получил диплом победителя Гран-при на VIII Международном онлайн-конкурсе популярной инструментальной музыки Les etoiles Sancyberie («Звёзды Сансибери») в г. Риом, Овернь (Франция) «за качество артистического исполнения».

ОРНИ представил своё творчество в категории «Ансамбли и оркестры» (группа G-24 + без лимита возраста), исполнив Симфонию № 2, часть 2 В. Калинникова и «Ночь на Лысой горе» Фантазия для оркестра М. П. Мусоргского (оба — в переложении для оркестра русских народных инструментов Г. Токаревой).

Ассоциация Sancyberie (президент — аккордеонист Роман Жбанов) была создана в апреле 2009 года с целью познакомить с русской культурой во всех её формах в регионе Овернь и экспортировать французскую культуру в Россию.

В состав жюри вошли Анибал Фрейре, Ренцо Руджери, Райнальд Уэлле, Роберто Луканеро, Константин Ищенко, Трофим Антипов, Сергей Телешев, Татьяна Саратова, Сергей Войтенко, Галымжан Нарымбетов, Роман Козловский.

Все лауреаты получат приглашение принять участие в очном конкурсе во Франции в 2022 году.

А в это время

По итогам плодотворного сотрудничества в период пандемии Российский государственный музыкальный телерадиоцентр, радиостанция «Орфей» поблагодарили Пермскую краевую филармонию и её директора Кокоулину Галину Юрьевну за проект «Телевизор классики». Этот проект дал возможность познакомить зрителей и слушателей с лучшими образцами классической музыки в исполнении коллективов Пермской филармонии. «Высокий уровень профессионализма и совместная работа наших коллективов сделали онлайн-концерты ярким событием культурной жизни России в непростой период пандемии», — говорится в Благодарности, подписанной генеральным директором — художественным руководителем ФГБУ РГМЦ Герасимовой И. А.

По сообщению пресс-службы филармонии

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