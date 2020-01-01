В пятницу, 14 мая, в Прикамье может установиться 32-градусная жара В МЧС предупредили о возможных последствиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

14 мая в Пермском крае станет ещё теплее. Как прогнозируют синоптики, в пятницу в регионе может установиться аномальная жара с дневной температурой +27...+32 градуса, и такая погода простоит, по предварительным данным, до вторника, 18 мая.

При этом 14 мая ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами пройдут грозы.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в связи с жаркой и ветреной погодой существует вероятность возникновения палов сухой травы, очагов природных пожаров и термических аномалий.

Также увеличивается вероятность аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения — ветреная с грозами погода может привести к обрыву проводов. Существует вероятность обрушения ветхих конструкций, деревьев, повреждения кровель домов.

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