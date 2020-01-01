Елена Синица Доходы краевого бюджета превысили докризисный уровень На 1 мая 2021 года в казну поступило свыше 47 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 мая 2021 года, в бюджет Пермского края поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму 47,6 млрд руб. Соответствующие данные разместило краевое министерство финансов.

Большая часть средств к отчётному периоду поступила за счёт налога на прибыль организаций — 24,2 млрд руб. Налог на доход физических лиц поступил в краевую казну в размере 10,7 млрд руб.

Кроме этого, согласно отчёту в бюджет поступило 3,2 млрд руб. за счёт акцизов, 4 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 3,8 млрд руб. — налог на имущество организаций.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 455,3 млн руб.

В целом за 2021 год планируется получить 119,3 млрд руб.

К 1 мая 2020 года в бюджет поступило 33,3 млрд руб., а в 2019-м — 45,3 млрд руб.

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