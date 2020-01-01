В Пермском крае осуждены все участники группы нелегальных лесозаготовителей Лесному фонду ими был нанесён ущерб на сумму 51,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Суд г. Горнозаводска признал виновными пятерых жителей Горнозаводского района в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 260 ч. 3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, в составе организованной группы», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Всего в преступной деятельности участвовали семь человек. Организатор, будучи начальником подрядной организации, с помощью наёмных бригад производил легальную рубку на отведённых участках лесничества Горнозаводского района. Но, желая заработать больше, он организовал и незаконную рубку на близлежащих выделах. Всего сотрудники уголовного розыска и Главного следственного управления краевого МВД зафиксировали 22 преступных эпизода.

После вырубки древесина продавалась или, после обработки на собственных пилорамах, реализовывался уже готовый материал. Всего в результате преступных действий было заготовлено 3,4 .

В июле 2018 года злоумышленники были задержаны.

В ходе следствия замруководителя подрядной организации и руководитель наёмной бригады заключили досудебное соглашение и были приговорены к 3 годам 5 месяцам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

А 12 мая судом в г. Горнозаводске была поставлена точка в деле участников группы нелегальных лесозаготовителей: были вынесены приговоры оставшимся пяти подельникам. Один из них приговорён к 2 годам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Остальные приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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