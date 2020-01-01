В Пермском крае осуждены все участники группы нелегальных лесозаготовителей
Лесному фонду ими был нанесён ущерб на сумму 51,8 млн руб.
Суд г. Горнозаводска признал виновными пятерых жителей Горнозаводского района в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 260 ч. 3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, в составе организованной группы», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Всего в преступной деятельности участвовали семь человек. Организатор, будучи начальником подрядной организации, с помощью наёмных бригад производил легальную рубку на отведённых участках лесничества Горнозаводского района. Но, желая заработать больше, он организовал и незаконную рубку на близлежащих выделах. Всего сотрудники уголовного розыска и Главного следственного управления краевого МВД зафиксировали 22 преступных эпизода.
После вырубки древесина продавалась или, после обработки на собственных пилорамах, реализовывался уже готовый материал. Всего в результате преступных действий было заготовлено 3,4 .
В июле 2018 года злоумышленники были задержаны.
В ходе следствия замруководителя подрядной организации и руководитель наёмной бригады заключили досудебное соглашение и были приговорены к 3 годам 5 месяцам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
А 12 мая судом в г. Горнозаводске была поставлена точка в деле участников группы нелегальных лесозаготовителей: были вынесены приговоры оставшимся пяти подельникам. Один из них приговорён к 2 годам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Остальные приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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