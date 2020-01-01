В тестировании системы электронного голосования в Прикамье приняли участие почти 45% заявившихся Поделиться Поделиться Твитнуть

На участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заявки подали 49 457 жителей Пермского края. Это 2,5% от общего числа избирателей в регионе.

По данным на 15:00, проголосовали 44,68% из подавших заявления или 22096 человек.

Напомним, тестирование ДЭГ проходит с 12 по 14 мая. Участие в голосовании возможно только тем, кто до 7 мая подал заявление на участие через портал «Госуслуги». Всем участникам предлагают сделать выбор между вымышленными кандидатами и вымышленными партиями. Для получения доступа к электронному бюллетеню нужно ввести код из СМС на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале «Госуслуги». После подтверждения личности участников перенаправляют в анонимную зону для голосования (и уведомляют, что тем самым сохраняется тайна голосования), где выдают два бюллетеня.

«В ходе тренировки полностью воспроизводятся все этапы избирательного процесса: от регистрации и авторизации пользователя до голосования и подсчёта голосов», — отмечают в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

Голосование продлится до 22:00 14 мая.

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