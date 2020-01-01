Пермяки оценили доступность дворов для проезда пожарной техники Больше половины опрошенных считают, что спецтехника свободно проедет на их придомовую территорию Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По результата опроса, проведённого порталом «Дром», 47% россиян считают, что пожарная машина может проехать в их двор без труда. Такого же мнения придерживаются 56% опрошенных автолюбителей Пермского края.

При этом 32% жителей Прикамья отметили, что их придомовые территории труднодоступны для спецтехники, 12% уверены, что шансов проехать к дому у огнеборцев нет.

Меньше всего препятствий для проезда пожарных машин, по мнению жителей, в Забайкальском крае, Курганской области и Республике Бурятия. Самыми запаркованными регионами являются Воронежская и Самарская области, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Приморский край.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу новый свод Правил противопожарного режима. В них указано, что проезды во дворы для пожарной техники должны быть открытыми и свободными.

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