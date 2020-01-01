Пермяки оценили доступность дворов для проезда пожарной техники
Больше половины опрошенных считают, что спецтехника свободно проедет на их придомовую территорию
По результата опроса, проведённого порталом «Дром», 47% россиян считают, что пожарная машина может проехать в их двор без труда. Такого же мнения придерживаются 56% опрошенных автолюбителей Пермского края.
При этом 32% жителей Прикамья отметили, что их придомовые территории труднодоступны для спецтехники, 12% уверены, что шансов проехать к дому у огнеборцев нет.
Меньше всего препятствий для проезда пожарных машин, по мнению жителей, в Забайкальском крае, Курганской области и Республике Бурятия. Самыми запаркованными регионами являются Воронежская и Самарская области, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Приморский край.
С 1 января 2021 года в России вступил в силу новый свод Правил противопожарного режима. В них указано, что проезды во дворы для пожарной техники должны быть открытыми и свободными.
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