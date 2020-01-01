Торговый дом ПЗСП дарит пермякам проекты коттеджей Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Привлекательную акцию в преддверии летнего строительного сезона для клиентов подготовил Торговый дом ПЗСП. Пермяки, совершившие покупку строительных материалов, получат проект коттеджа в подарок, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Напомним, ООО «Торговый дом ПЗСП» реализует продукцию АО «ПЗСП», одного из крупнейших производителей газобетона в Пермском крае. Помимо изделий из газобетона в Торговом доме ПЗСП можно приобрести материалы из железобетона, окна и изделия из стекла, известь, щебень, бетонные и сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич. Таким образом, у клиентов есть возможность приобрести в одном месте широкий ассортимент материалов, необходимых для строительства собственного дома.

В настоящее время в копилке Торгового дома ПЗСП более 35 детально проработанных проектов коттеджей из газобетона площадью от 50 кв. м до 320 кв. м. Все проекты разработаны исходя из особенностей климата Пермского края, что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома. Немаловажно, что все строительные материалы, предусмотренные проектами: газобетонные блоки, плиты, перемычки, окна и двери, — можно приобрести в Торговом доме ПЗСП.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru. Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

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