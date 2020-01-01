Елена Бардукова На крыше музея PERMM загорелся гудрон Возгорание быстро потушили, люди и здание не пострадали Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Утром 13 мая в Перми произошло возгорание по адресу бульвар Гагарина, 24, где располагается Пермский музей современного искусства PERMM. Очевидцы наблюдали на месте происшествия несколько пожарных машин.

Как сообщила «Новому компаньону» директор музея Наиля Аллахвердиева, горел гудрон на крыше здания, возгорание быстро потушили, люди и здание не пострадали.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 0,5 кв. м, на момент прибытия спасателей 11 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В тушении принимали участие 46 человек личного состава и 11 единиц техники. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

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