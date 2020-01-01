Пермский автобус №30 будет следовать до микрорайона Садовый Маршрут станет длиннее с 15 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании

Автобус №30, осуществляющий рейсы по маршруту «М/р Парковый» — «Ул. Макаренко», с 15 мая будет продлён до микрорайона Садового.

От ул. Макаренко до Садового автобус будет следовать по улицам Уинской и Юрша с остановочными пунктами «Сквер журналистов», «Улица Уинская», «Гимназия №2», «Микрорайон Садовый».

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, решение продлить маршрут принято для повышения эффективности его развития.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.