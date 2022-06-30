SMART-решения для вашего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Всегда мечтали о собственном бизнесе? Откройте его в новом ЖК SMART City1 —жилом квартале, который объединит в себе высокие технологии, комфорт и безопасность, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Жилой квартал располагается по адресу ул. Стахановская, 52а, рядом с территорией технопарка Morion Digital — центра инновационной и технологической жизни региона. «Город в городе» наполнен не только различными объектами инфраструктуры, от стоматологической клиники до спортивного комплекса и бульвара с уличными кафе, но и открытыми мероприятиями для городских фестивалей, инноваторов и деятелей культуры.

PAN City Group

На первом этаже жилого квартала появятся заведения, которые станут любимым местом досуга жильцов. Здесь можно будет продуктивно работать и отдыхать в шумной компании с друзьями или коллегами в выходной, не тратя силы и время на долгую дорогу.

При покупке коммерческой недвижимости в ЖК SMART City вы сможете реализовать любой понравившийся формат продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, фитнес-залов, аптек, пекарни, различных детских заведений — именно из таких деталей складывается комфортная инфраструктура нового высокотехнологичного жилья.

Жилой комплекс переменной этажности включает в себя 331 квартиру и 29 коммерческих помещений: 1-й этаж — торговая галерея (11 магазинов), 2-й этаж — офисная галерея (18 офисов).Срок сдачи жилого квартала — 3-й кв. 2022 года.

Девелопер 2 предлагает к покупке:

— помещения на первом этаже с отдельным входом для предприятий торговли, сферы услуг;

— офисные помещения на втором этаже.

Девелопер применяет умные технологии не только в строительстве и инновационных решениях, но и в управлении коммерческой недвижимостью. С помощью мобильного приложения PAN вы сможете управлять интеллектом офиса: открывать двери и шлагбаумы со смартфона, просматривать изображения с камер наблюдения, передавать показания приборов, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги.

Выбирайте понравившийся формат бизнеса в новом жилом квартале SMART City и успевайте стать владельцем коммерческой недвижимости по стартовым ценам — от 69 тыс. руб. за 1 кв. м! Действуют условия рассрочки платежей3 до 30.06.2022 с первоначальным взносом от 10% стоимости помещения и ежемесячным платежом от 20 тыс. руб..

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или онлайн или через приложение PAN в AppStore и Play Market.

Получите консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-90-77.

1ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/. Объект реализуется в соответствии с 214 ФЗ.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3При условии внесения первоначального взноса в размере не менее 30% может быть предоставлена рассрочка до 30.06.2022. Первоначальный взнос вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. С 1 по 3 месяцы рассрочки индексация не начисляется. Начиная с четвёртого месяца рассрочки на остаток неоплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве начисляется индексация из расчёта 9% (девять процентов) годовых. Платежи вносятся ежемесячно в размере не менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей и оплатой остатка суммы в последний месяц рассрочки. При условии внесения первоначального взноса в размере не менее 10% может быть предоставлена рассрочка до 30.06.2022. Первоначальный взнос вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. На остаток неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве начисляется индексация из расчёта 9% (девять процентов) годовых. Платежи вносятся ежемесячно в размере не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и оплатой остатка суммы в последний месяц рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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