Предпринимательница из Кунгура похитила из краевого бюджета более 8 млн руб. За мошенничество директор частного детского сада получила четыре года условно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор частного детского сада в Кунгуре четыре года предоставляла в краевое министерство образования фиктивные сведения о более чем 60 дошкольниках. Таким образом предпринимательница получила более 8 млн руб. бюджетных субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности

Кунгурский городской суд Пермского края признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил её к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, в счёт возмещения ущерба бюджету Прикамья взыскал 8, 5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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