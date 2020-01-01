На «Пермской ярмарке» открылась выставка-форум «Строим город» Выставка пройдёт с 12 по 14 мая при поддержке и активном участии минстроя и минЖКХ Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

ВО «Пермская ярмарка»

На «Пермской ярмарке» стартовала специализированная выставка для B2B сегмента строительной отрасли, посвящённая технологиям и оборудованию для промышленного и жилого строительства. Выставка-форум «Строим город» проходит при поддержке и активном участии министерства строительства и министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

ВО «Пермская ярмарка»

«В этом году выставка намного масштабнее, она собрала большое количество производителей, представителей строительной отрасли, представителей научного сообщества. Также мы планируем провести Общественный совет министерства строительства Пермского края, где расскажем об итогах 2020 года и задачах на 2021 год. Данная выставка — это место концентрации новых идей, технологий, производств, образовательной реализации. Место, где представители строительной области могут неформально пообщаться и найти решения для оптимальной деятельности», — поприветствовал участников и посетителей выставки Андрей Валерьевич Колмогоров, министр строительства Пермского края.

«Строим город» — это выставка материалов и оборудования для строительной отрасли, а также юбилейный, десятый, Архитектурно-строительный форум.

ВО «Пермская ярмарка»

Более 50 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Благовещенска, Воткинска, Перми и других городов России в течение трёх дней презентуют как материалы, давно зарекомендовавшие себя на строительном рынке, так и совершенно новые продукты и решения, которые будут представлены в Перми впервые: газоблоки, материалы для отделки зданий, лифтовое оборудование, энергосберегающее светодиодное освещение, вентиляционное оборудование, теплоизоляционные материалы.

Участники выставки смогут оценить производственные достижения коллег и партнёров и обменяться ценным опытом. Для этого на выставке работает Пермский клуб строителей, в котором можно найти новые пути для сотрудничества в максимально комфортной и подходящей для этого атмосфере.

Также сегодня в рамках выставки стартовал десятый межрегиональный Архитектурно-строительный форум, открывшийся заседанием в формате круглого стола на тему «Ландшафтное планирование города. Реализованные проекты. Новые проекты к 300-летию г. Перми». В программе Архитектурно-строительного форума — более 20 мероприятий, в которых примут участие 30 приглашённых экспертов. На форуме обсудят проблемы развития города и края в сфере строительства и ЖКХ, поднимут тему развития цифровых технологий и решений в строительстве.

«Скоро нашему городу 300 лет, и это значит — время строить! Выставка уже совсем другая, у неё новое название и новый формат. В этом году мы сделали проект исключительно для специалистов, причём большое внимание уделили сфере ЖКХ — это половина выставки. Собственно, как и Архитектурно-строительный форум сопровождается первым форумом ЖКХ», — отметила Светлана Середина, и. о. генерального директора «Пермской ярмарки».

ВО «Пермская ярмарка»

С 14 мая в рамках Архитектурно-строительного форума впервые пройдёт Форум ЖКХ для специалистов. Основными темами форума станут: регулирующие законы, затрагивающие сферу ЖКХ, поддержка капитальных ремонтов, контейнерные площадки, работа с РСО, работа с ГИС ЖКХ, пожарная безопасность МКД.

Выставка-форум «Строим город» пройдёт с 12 по 14 мая 2021 на «Пермской ярмарке» (ш. Космонавтов, 59). Вход свободный. Необходима предварительная регистрация (доступна на сайте).

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