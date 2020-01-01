Четыре «водных» перевозчика получат субсидию краевого минтранса В целом на организацию маршрутов в 2021 году из регионального бюджета выделено более 20 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Краевой минтранса заключит четыре договора на перевозку пассажиров водным транспортом пригородного сообщения. Два юрлица и индивидуальный предприниматель получат субсидии из бюджета Пермского края на 20,1 млн руб.

Так, перевозками пассажиров по маршрутам Березники — Быстрая — Березники и Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды займётся ООО «Мошево». Субсидия составит 11,8 млн руб.

ООО «Кама-Трэвел», обеспечивающее перевозки по маршруту Пермь — Заречный — Пермь, получит 3,8 млн руб., обслуживающий рейсы Сылва — Троица — Сылва ИП Кошкин Н. А. — 4,5 млн руб.

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