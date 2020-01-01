Рузанна Баталина корреспондент Ночь музеев — 2021 Акция пройдёт под общим девизом «Больше, чем музей» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В эту субботу, 15 мая, Пермь вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (0+, кроме особо отмеченных событий). В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. Посетителей ждут многочисленные специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Накануне, 14 мая, «Ночь музеев» пройдёт в Музее истории Пермского университета.

Музей истории Пермского университета

14 мая с 17:00 до 00:00

В этом году Пермский университет празднует сразу две замечательные даты: собственное 105-летие и 170 лет со дня рождения человека, без которого университет не появился бы в Перми, — Николая Васильевича Мешкова. Бывший ночлежный дом им. Е. И. Мешковой, а сегодня «Мешковский комплекс» ПГНИУ (корпуса №2, №3 и №4, сад) является частью большого студенческого городка, а когда-то это были основные учебные корпуса.

С 17:00 до 21:00 посетителей ждут многочисленные лекции, встречи и экскурсии по ботаническому саду.

В Zoom будет представлен новый проект музея в области цифрового волонтёрства.(0+)

В 22:30 состоится онлайн-лаборатория проекта «Прожито в Перми». (0+) Она будет посвящена расшифровке дневников Елизаветы Васильевны Поповой, одной из первых студенток университета (1916–1922). Оригинал рукописи хранится в университетском музее. Проект представят директор музея Мария Ромашова, руководитель Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ Надежда Поврозник и куратор музейного волонтёрского проекта, выпускница ПГНИУ Раиса Успенская-Базанова. Модератором лаборатории будет Татьяна Бугримова.

Пермская художественная галерея

15 мая с 18:00 до 23:00

Центральными событиями «Ночи музеев» в Пермской галерее станет открытие сразу двух новых выставок. Выставка «Неземная красота»(0+) посвящена произведениям христианского искусства и адресована детям. Интерактивная экспозиция представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь, как произведения искусства.

Фото: Гюнай Мусаева

Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую «неземную» красоту, которая не сразу воспринимается современными детьми. Помимо подлинных произведений иконописи и церковной скульптуры XVII–XIX веков из коллекции Пермской галереи на выставке будут представлены интерактивные стенды и тактильные пособия, наглядно демонстрирующие процесс создания христианских памятников. Отдельный раздел выставки будет посвящён музейной реставрации иконы и деревянной скульптуры.

Выставка «Династия»(0+) представит произведения шести художников трёх поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Анатолий Григорьев интересен не только своим творчеством, но и тем, что связан с Пермским краем: он — уроженец села Гайны Пермской губернии, его художественное образование началось в художественных мастерских, организованных Петром Субботиным-Пермяком в Кудымкаре.

Фото: Ольга Шур

В произведениях скульпторов, представленных на выставке, запечатлены образы известных писателей, поэтов, деятелей культуры. Среди них Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Максимилиан Волошин, Александр Габричевский и другие. По этим произведениям можно судить о развитии скульптуры в период прошлого столетия.

Творчество живописца и скульптора Натальи Арендт представлено рельефами, мир художника-дизайнера Марии Арендт — текстильными коллажами, а Ариадны Арендт (младшей) — графикой и керамикой. Членов династии связывают общие темы, интересы и этико-философские идеи, которые прослеживаются во всех поколениях династии.

В 18:30 пройдёт встреча с художницами Марией Арендт и Натальей Арендт.(0+)

В 19:30 состоится встреча с куратором выставки «Династия» Вадимом Зубковым.(0+)

В 21:00 стартует экскурсия по выставке, которую проведёт заместитель директора по науке Ольга Старцева.

В 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00 пройдут экскурсии по выставке «Неземная красота».(0+)

Музей современного искусства PERMM

15 мая с 12:00 до 23:00

В этом году году программа «Ночи музеев» в PERMM направлена на арт-медиацию и полное погружение в новые выставочные проекты, которые открылись в конце апреля: «Предметы гордости и стыда. Коллекция Владимира Архипова — вещи, авторы, превращения» (0+)и «Гастев. Как надо работать»(0+). Специальный гость «Ночи музеев» в PERMM — Андрей Люблинский, знаковый для Перми и музея PERMM художник, автор «Красных человечков» (Red People), ставших символом пермской «культурной революции».

С 18:00 до 22:00 посетителей ждёт арт-медиация от команды музейных волонтёров по новым выставочным проектам.

С 20:00 до 22:00 пройдёт лекция дизайнера и художника Андрея Люблинского (12+). Лекция приурочена к запуску первой в истории музея арт-коллаборации с торгово-развлекательным центром. В апреле этого года в трейд-пространстве ТРЦ «Планета» команда музея представила большой паблик-арт-проект Андрея Люблинского — панораму монументальных образов территории в виде масштабных графических полотен.

С 22:00 до 23:00 пройдёт экскурсия по двум выставкам от главного музейного гида Альбины Коробкиной.

Также в этот день посетителей ждут события для детей:

С 16:00 до 17:30 и с 18:00 до 19:30 пройдёт «Громкая мастерская для детей» (0+)— участники превратятся в художников, исследуют, как звучат разные бытовые предметы, которые соберут по всему музею! А затем сделают из них звуковые инсталляции, в которых каждый предмет не только обладает своим звуком, но и наделён уникальным смыслом.

С 12:00 до 23:00 посетителей ждёт работа «Лаборатории ПОП (Попытка Определения Предметов)»(0+) на выставке Владимира Архипова. Каждый гость может стать соавтором выставки и принести свою самодельную «штуковину». Для этого необходимо прочесть «Инструкцию» Владимира Архипова на выставке или на сайте музея: «С вашей помощью мы можем найти и показать те творческие богатства, которые уже существуют в Перми. Но о них не знают даже авторы! Речь идёт об удивительных полезных объектах, которые люди сделали в условиях дефицита, нехватки денег или времени».

Дом Мешкова

15 мая с 18:00 до 23:00

В Доме Мешкова программа сосредоточится на технологиях. Тема «Ночи» — «Наука и техника».

С 18:00 до 23:00 посетителей ждёт выставка «Твое первое средство связи»(0+): мобильные телефоны и пейджеры, которыми пользовались пермяки в 1990-х — начале 2000-х годов.

С 18:00 до 22:30 пройдёт квест-игра «Неожиданные находки. Заблудившиеся во времени вещи».(0+)

С 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00 пройдёт экскурсия «Наука и техника в залах музея. Развитие технологий».(0+)

С 18:00 до 23:00 посетители увидят выставку комиксов «Гости из космоса»(0+) пермского художника-карикатуриста Дмитрия Кононова.

С 18:00 до 23:00 посетители смогут получить портрет «Стань космонавтом» от Дмитрия Кононова в образе космического путешественника для каждого желающего.

В 20:00 стартуют мастер-классы «Жидкие провода»(0+) и «Электромагниты»(0+) от «Парка научных развлечений» (Пермь).

В 21:00 начнётся концерт кавер-группы LACKYS (Пермь)(0+). Прозвучат «космические песни» советских композиторов.

Музей пермских древностей

15 мая с 18:00 до 22:30

С 18:00 до 20:00 пройдёт лекция «Свет из антропоцена»(0+) о поляризации света и о радуге в пластиковых отходах.

С 18:00 до 21:00 пройдут мастер-классы «Открытка из антропоцена» в технике скрапбукинга, занятие «Рисуем светом. Тела вращения»: новые приемы рисования, мастер-класс «Собери своего динозавра»(0+) — посетители собирают динозавра в технике бумажной марионетки из деталей, нарисованных настоящим палеонтологом.

В 19:00 стартуют «Истории о нефти»: в формате «живой библиотеки» студенты Высшей школы экономики расскажут истории из жизни пермских нефтяников в 1950-е–1970-е годы.

С 19:00 до 21:00 состоится занятие «Палеонтологические раскопки»(0+): с помощью гипса и игрушечных динозавров гости музея смогут реконструировать камеральный этап раскопок, делать гипсовые «пироги» и «препарировать» находки; мастер-класс «Фальшивые окаменелости»: рукотворные отпечатки на древних камнях (по предварительной записи).

С 20:00 до 22:00 пройдёт занятие «Пещерные граффити»(0+): возможность погрузиться в мир древних животных и таинственных пещер.

В 20:00 начнётся лекция «Сила ветра»(0+) о том, как можно преобразовывать энергию ветра в электричество.

Детский музейный центр

15 мая с 16:00 до 21:00

В 16:00 состоится занятие «Динамическая игрушка. Космонавт»(0+). Гости детского музейного центра своими руками сделают динамическую игрушку из плотной бумаги и раскрасят её.

В 17:00 пройдёт занятие «Динамическая игрушка. Ракета»(0+). Игрушка мастерится из подручных материалов, а затем с помощью резинки и штапика отправляется в полёт.

В 18:00 посетителей ждёт занятие «Квазар»(0+). Речь пойдет о чёрных дырах: как они могут быть сверхтёмными и одновременно ярче Солнца. На занятии можно будет сделать модель квазара.

В 19:00 ребята узнают о планетах и создадут модель Солнечной системы «Вокруг Солнца».

В 20:00 стартует заключительное занятие «Экопартизанинг»(0+). Речь пойдет не только об уникальности планеты Земля, но и о глобальных экологических проблемах. Участники занятия смогут стать «экопартизанами»: слепить «бомбочки» из семян трав для озеленения города. На занятия необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону +7 (342) 212-16-96 или в сообщениях группы «Детский музейный центр» «ВКонтакте».

Исторический парк «Россия — моя история»

15 мая с 18:00 до 22:00

Программа «Ночи музеев» в Историческом парке «Россия — моя история» призвана обратить внимание на формирование города, технические и научные достижения.

В 18:00 начнётся концертная программа «Город на Каме»(0+). Гостей Исторического парка ждут театрализованное представление, посвящённое истории города и роли Камы в его развитии, а также выступления эстрадных и фольклорных коллективов.

В 19:00 стартует театрализованная экскурсия по экспозиции «Основание Егошихинского медеплавильного завода — начало истории Перми»(0+). Экскурсия посвящена начальному периоду истории Перми, развитию Егошихинского завода.

В 19:00 пройдёт презентация Ассоциации частных музеев.

В 20:00 посетителей парка ждёт экскурсия-игра «К звёздам далёким проложим пути...»(0+). Участники познакомятся с историей освоения космоса, узнают о том, какой вклад внесла Пермь в историю космонавтики, а также попытаются сложить пазлы и разгадать «космические» загадки.

В «Ночь музеев» в Историческом парке гостей ждёт много сюрпризов. Один из них — беспроигрышная лотерея. Принять участие в ней могут все посетители экспозиций, купившие билет с 12 по 15 мая.

Пермский институт железнодорожного транспорта

15 мая с 17:00 до 21:30

С 17:00 до 21:30 пройдут ознакомительные экскурсии по музею. Квест для школьников. Мастер-классы «Космическая закладка» и «Ракета-звездолёт своими руками»(0+).

С 18:20 до 19:20 состоится показ диафильмов, связанных с железной дорогой, на оборудовании ХХ века.

С 18:00 до 19:30 пройдёт исторический квест. Выполняя логические задания, участники узнают факты об образовании и развитии железной дороги в крае.

С 18:30 до 19:20 посетителей ждёт театральная остановка — отрывок из повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»(0+).

С 19:00 до 21:30 пройдёт развлекательная программа «Квартирник»(0+)

Пермский музей кукол

15 мая с 18:00 до 23:00

В 18:00 начнётся мастер-класс «Делаем куколку счастья» (японская куколка счастья, изготавливается весной во время цветения сакуры)(0+).

В 20:00 стартует экскурсия «Искусству куклы все возрасты покорны» (0+) об истории изготовления кукол.

В 21:30 пройдёт мастер-класс «Создаём куколку Ангела»(0+) на основе конструкции народной игрушки.

Пермский автомобильный музей «Ретрогараж»

15 мая с 13:00 до 19:00

В 13:00 пройдёт викторина по ПДД для детей от отдела пропаганды городской ГИБДД.

В 15:00 откроется выставка, посвящённая 95-летию пермского автобуса(0+). Выставка подготовлена совместно с департаментом транспорта администрации Перми и МУП «Пермгорэлектротранс». В это же время стартует лекция «История пермского автобуса».

В 16:00 все желающие смогут пострелять из танка шариками с краской. Также посетители смогут посидеть в макете танка Т-26 и пообщаться с его создателем Сергеем Ерофеевым.

В 17:00 откроется выставка об истории индустриального наследия Пермского края(0+) и презентация проекта «Промышленное ядро горнозаводской цивилизации», поддержанного Фондом президентских грантов. Также состоится встреча с экспертным советом проекта по созданию Технического музея.

С 18:00 до 19:00 пройдёт фотосессия в ретроавто.

Центр городской культуры

15 мая с 18:00 до 22:00

С 18:00 можно увидеть персональную выставку Петра Стабровского «Практики наблюдения»(0+): выставка про фокус, оптику, про то, как мы смотрим на реальность. На выставке не так много объектов — в пространстве осталось лишь то, что позволит нам ощутить чистое переживание формы, света и цвета. Мы будем наблюдать на светом, за архитектурой здания, за отражением в зеркале и за собой и своими ощущениями.

В 20:00 стартует празднование пятилетия Центра городской культуры с пермскими музыкантами.

Государственный архив Пермского края

15 мая с 18:00 до 22:00

В этот день в 18:00, 19:30 и 21:00 пройдут экскурсия по новой выставке подлинных документов «Сокровища родового фонда Теплоуховых» (12+) с увлекательными историями об имении Строгановых, образцовых пермских лесах, археологических находках и семейных традициях; экскурсия по выставке картин участников Великой Отечественной войны Виктора Фёдоровича Кузина и Анатолия Николаевича Тумбасова.

Интерактивные экскурсии с показом подлинных документов и музейных предметов «Пермяки — участники Великой Отечественной войны»(0+) и «Эвакуация в Молотовскую область: правдивые истории»(0+). Онлайн-экспозиция картин заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, почётного гражданина Перми Виктора Фёдоровича Кузина.

Виртуальный проект «История Победы»(0+) с представлением уникальных архивных документов, отражающих вклад прикамцев в Победу в Великой Отечественной войне, а также аспекты повседневности и социальных отношений военного времени.

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Программы участников акции уже доступны на сайте. С помощью фильтров гости «Ночей» могут подобрать интересные для себя события, а также воспользоваться одним из трёх готовых маршрутов — прогуляться по новым выставкам, послушать «живую» музыку во время посещений экспозиций или посетить детскую программу. Для этого необходимо зайти на сайт и отсортировать программы с помощью фильтров в левом верхнем углу сайта.

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