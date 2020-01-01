Менеджер из Чайковского получила срок за хищение 12 млн руб. у дольщиков Женщина приговорена к 8,5 года лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

г. Чайковский

За хищение более 12 млн руб. у участников долевого строительства менеджер строительной организации из Чайковского приговорена к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

В прокуратуре Пермского края объясняют, что с 2018 года менеджер от имени организации заключила с гражданами 10 договоров на приобретение квартир в новостройке по адресу ул. Декабристов, 36а (Чайковский). Однако полученные деньги не внесла в кассу, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Чайковский городской суд Пермского края признал женщину виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Присвоение». Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму 9 млн 350 тыс. руб., остальной ущерб осуждённой погашен в добровольном порядке.

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