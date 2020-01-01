В Перми может пройти всероссийский «Круизный форум» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с вице-президентом — исполнительным директором Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым. Подробности встречи сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Стороны общались на площадке «Завода им. Шпагина», где вчера, 12 мая, стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Участники встречи обсудили перспективы развития туризма в Прикамье и программу мероприятий в рамках празднования 300-летия краевой столицы.

Дмитрий Махонин и Алексей Волков подписали соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и ОСИГ. Документ устанавливает формат взаимодействия сторон в сфере развития индустрии гостеприимства.

Обсуждались и конкретные планы ближайшего времени. Так, обсуждался вопрос о создании в Пермском крае учебного комплекса, в рамках которого будут вырабатываться новые компетенции в сфере туризма, а также экологического парка, соответствующего самым современным тенденциям в сфере туризма.

Кроме того, по словам Алексея Волкова, есть намерение провести в Перми «Круизный форум», на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития водных путей и судостроительной промышленности в регионах России.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы определили туризм одним из своих приоритетов. Сейчас мы определяем наиболее перспективные для региона направления в развитии отрасли. Взаимодействие с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства поможет нам в реализации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным, повышать уровень сервиса и качества услуг, а также создавать условия для подготовки кадров для туристической отрасли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.