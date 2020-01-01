Пермяки стали чаще интересоваться домами на колёсах Спрос на данные транспортные средства за год вырос на 1,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Кемпер Урал / avito.ru

Аналитики сервиса «Авито Авто» выяснили, что в апреле 2021 года россияне интересовались покупкой подержанных автодомов на 48,3% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. В Перми же спрос на дома на колёсах вырос на 1,7%.

Вместе со спросом выросло и предложение: количество объявлений увеличилось на 73,7%.

При этом в преддверии майских праздников и сезона отпусков в Перми средняя цена автодома с пробегом поднялась на 4,8% по сравнению с мартом 2021 года и составила 419 тыс. руб. Стоит отметить, что средняя цена подержанного дома на колёсах в целом по России — 279 тыс. руб.

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