Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На днях состоится объявление программы Дягилевского фестиваля На открытии выступит оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис в настоящий момент находится в Перми, где завершает подготовку программы Дягилевского фестиваля, намеченного к проведению с 10 по 20 июня.

Программа практически свёрстана. По нашей информации, Курентзис выполняет давнее обещание показать в Перми выступление знаменитой бельгийской танцевальной компании Peeping Tom; скорее всего, будет показан спектакль «Диптих» (16 +), и это будет российская премьера.

На открытии фестиваля (12+) планируется исполнение двух симфонических сочинений: «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова и «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса — оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Скорее всего, программа фестиваля будет обнародована в пятницу, 14 мая.

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