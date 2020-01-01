Дмитрий Махонин отдал поручения касательно обеспечения безопасности школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня полпред президента в ПФО Игорь Комаров вместе с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе №175. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

После посещения больницы Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили место трагедии и возложили цветы в память о погибших.

Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в гимназии погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы.

Отметим, что сегодня на заседании краевого правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение провести проверки мер безопасности в образовательных учреждениях региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Важно с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности школьников и студентов. Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить любые чрезвычайные происшествия в будущем и защитить наших детей. Поручаю министерству территориальной безопасности и министерству образования и науки Пермского края ещё раз внимательно проверить, все ли возможные меры нами приняты.

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