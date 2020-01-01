МУП «Пермгорэлектротранс» готово заплатить за установку систем учёта пассажиропотока 21,6 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МУП «Пермгорэлектротранс» повторно объявило аукцион по выбору подрядчика на поставку и установку в трамваях бортового оборудования для учёта пассажиропотока. Информация появилась на сайте госзакупок.

Всего автоматическими системами необходимо обеспечить 59 трамваев. Начальная цена контракта — 21,6 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 28 мая.

Срок поставки автоматических систем учёта пассажиропотока — 14 календарных дней с даты заключения договора, и ещё 10 дней отводится на выполнение монтажных и пусконаладочных работ.

Напомним, аукцион по поставке АСУП должен был пройти ещё в апреле, но отменился по инициативе Пермгорэлектротранса для внесения корректировок в аукционную документацию. В первом варианте максимальная цена контракта составляла 21,4 млн руб.

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