На новую канатную дорогу в «Полазне» выделено 33,5 млн руб. После модернизации её пропускная способность увеличится до 600 человек в час Поделиться Поделиться Твитнуть

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В среду, 12 мая, прошёл системный час под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Предметом обсуждения стало развитие горнолыжного комплекса «Полазна», где в настоящее время тренируются воспитанники нашей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) в деревне Константиновка.

По словам министра физической культуры и спорта региона Татьяны Чесноковой, проект по развитию комплекса включает в себя приведение «Полазны» в нормативное состояние и «создание условий для катания всех желающих вне зависимости от уровня подготовки».

Так, запланированы зонирование склонов для спортсменов и любителей с учётом уровня сложности трасс и реконструкция подъёмника. На новую канатную дорогу из регионального бюджета выделено 33,5 млн руб., работать она начнёт уже в сезоне-2021/2022. Татьяна Чеснокова сообщила также, что после модернизации её пропускная способность поднимется до 600 человек в час.

Завершение всех работ по реконструкции учебных тренировочных склонов запланировано на 2022–2023 гг.

«В результате там смогут тренироваться профессиональные спортсмены, будут все условия для проведения начальной подготовки детей. При этом в выходные дни комплекс будет принимать любителей», — добавила министр.

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