На «Азоте» отметили День Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись тематические мероприятия в честь празднования Дня Победы. Подробности сообщает пресс-служба предприятия.

Накануне праздника филиал «Азот» традиционно принял участие во всероссийской акции «Георгиевская лента», посвящённой 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Совета активной молодёжи предприятия «Лига лидеров» раздали сотрудникам предприятия около 3 тыс. символических лент. Также волонтёры-азотчики по традиции помогли ветеранам предприятия по хозяйству: прибрали в домах, вымыли окна.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В преддверии праздника на корпоративном телевидении «Азот-ТВ» транслировался фильм «Бессмертный полк», в который вошли фотографии азотчиков, погибших на войне, и тружеников тыла.

ВДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» прошёл традиционный огонёк для ветеранов. В этом году на праздник впервые были приглашены азотчики — дети войны. Пятеро азотчиков-депутатов Березниковской городской думы поздравили ветеранов войны, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла, проживающих в их округах. Около 80 человек до конца мая получат памятные подарки.

Ко Дню Победы завершена реконструкция мемориала, посвящённого погибшим в годы Великой Отечественной войны азотчикам. Он установлен возле здания заводоуправления. В результате поисковой работы на плиты занесены фамилии ещё 12 человек, погибших на фронте, теперь их общее число — 275.

9 мая около ДК им. Ленина КСЦ «Азот» прошло праздничное мероприятие для горожан «Салют Победы!». Гости могли пройти полосу препятствий, на выставке оружия узнать об устройстве автомата, проверить меткость в пейнтбольном тире, на мастер-классе изготовить бутоньерку или значок и сфотографироваться в тематической фотозоне. Все интерактивные площадки работали бесплатно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Березниковской городской думы:

— За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка двух тысяч азотчиков. Многим из них не суждено было вернуться домой. В то же время на самом предприятии велась ожесточённая борьба за победу. «Азот» в годы войны был крупнейшим поставщиком продукции для оборонной промышленности. Мы помним участников войны, которые, не жалея своей жизни, каждый день бились за свободу. Гордимся теми, кто стоял на трудовой вахте.

Сегодня на учёте в Совете ветеранов «Азота» два участника войны, 26 тружеников тыла, один малолетний узник и 430 человек, чьё детство выпало на военные годы.

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