С пермских должников-правонарушителей взыскали 166 тыс. руб. Также совместно с ГИБДД судебные приставы арестовали три иномарки Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевой столице прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, в ходе которого с правонарушителей было взыскано 166 тыс. руб. и арестованы три автомобиля Toyota, передаёт ТК ВЕТТА.

В пресс-службе УФССП по Пермскому краю сообщили, что во избежание ареста транспортных средств два должника предпочли оплатить несколько десятков административных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, прямо на месте.

У трёх отказавшихся платить долги правонарушителей арестовали, изъяли и отправили на штрафстоянку Toyota Avensis и две Toyota Land Cruiser.

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